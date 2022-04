Questa sera alle 20,45 va in scena l"Eterno Duello". Juventus-Inter: il Derby d’Italia

Una finale, ma soprattutto un finale. Juve-Inter è stata l'ultima grande partita della nostra vita di prima, 8 marzo 2020 a porte chiuse, 2-0 secco. Lo stadio pieno al 100% e poi il lookdown. Si scende in campo stasera alle 20,45 all'Allianz Stadium, valido per la trentunesima giornata di Serie A è un derby d’Italia che poche volte è stato così importante per la lotta scudetto per entrambe le squadre. All’andata a San Siro finì 1-1. Era la nona giornata e l’Inter era stata appena battuta dalla Lazio, mentre la Juventus era reduce da quattro vittorie consecutive dopo un inizio disastroso. Stavolta la situazione è abbastanza simile: i bianconeri non perdono da 16 partite e hanno vinto, anche in questo caso, le ultime quattro, mentre i nerazzurri nelle ultime nove partite hanno raccolto solo 11 punti, ben 10 in meno rispetto agli acerrimi rivali, che in questo momento li tallonano a un solo punto. Entrambe le squadre non possono assolutamente permettersi di perdere: se sia Milan che Napoli dovessero vincere e una delle due squadre dovesse uscire sconfitta da Torino, significherebbe uscire definitivamente dalla lotta scudetto, anche se i campioni d’Italia hanno da recuperare la partita col Bologna. Ma anche il pareggio, in uno scenario simile, sarebbe deleterio: se il Milan battesse il Bologna andrebbe a +8 sull’Inter e a +9 sulla Juve e se il Napoli facesse bottino pieno a Bergamo con l’Atalanta andrebbe a +5 e a +6. Distacchi difficilissimi da recuperare a sette giornate dal termine del campionato, otto per l’Inter.

Juventus-Inter: le formazioni

Allegri, oltre agli infortunati a lungo termine come Chiesa, McKennie e Kaio Jorge, non avrà Pellegrini squalificato, ma per il resto avrà tutta la rosa a disposizione e ha già annunciato che i recuperati Alex Sandro e Dybala. Sarà la prima partita contro l’Inter per Vlahovic da juventino. Inzaghi invece ha recuperato Brozovic, il perno del gioco della sua squadra, mentre de Vrij partirà quasi sicuramente dalla panchina e il favorito per rimpiazzarlo è D’Ambrosio. Sarà inoltre ballottaggio sulla fascia tra Dumfries e Darmian.