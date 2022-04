Caso Regeni. L'avvocato posta le foto degli 007: "Aiutateci a trovarli"

Così scrive l'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia di Giulio Regeni, in un post su Facebook in cui allega le foto di tre degli 007 egiziani imputati nel procedimento in Italia.

"Aiutateci a trovarli", scrive l'avvocato Bellerini, per cercare gli indirizzi dei quattro 007 egiziani accusati delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano. Nel post, tradotto anche in inglese e arabo, sono pubblicate le foto degli imputati in Italia.

"Ci servono i loro indirizzi di residenza per poterli processare in Italia. Aiutateci a trovarli. Non diamogli la possibilità di nascondersi ancora dietro la loro arrogante vigliaccheria e di continuare a fare impunemente 'tutto il male del mondo'. Chiunque avesse notizie su di loro e sui loro indirizzi di residenza per favore mi contatti - aggiunge Ballerini - Proteggerò l'anonimato di qualsiasi testimone. Facciamo vincere la giustizia!".