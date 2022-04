Reggio Calabria, concorsi pilotati: interdetto il rettore dell'Università Mediterranea

La Guardia di finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento della Procura, ha eseguito otto misure interdittive nei confronti, tra gli altri, del rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, Santo Marcello Zimbone (dieci mesi), e del pro rettore vicario Pasquale Catanoso (12 mesi) e di altre 6 persone tra docenti e dipendenti dell'ateneo.

Il provvedimento è stato disposto dal Gip su richiesta della Procura diretta da Giovanni Bombardieri. Le indagini nascono da un esposto presentato da una candidata non risultata vincitrice in occasione dell' espletamento della procedura di valutazione per un posto di ricercatore.