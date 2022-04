La regina Elisabetta riceve a sorpresa Harry e Meghan. I sudditi preoccupati per la sua salute

Continuano a rimanere accesi i riflettori sulla salute della Regina Elisabetta.

A meno di due mesi dall’inizio delle celebrazioni per i suoi 70 anni di regno, previste per il primo week end di giugno, la visita a Palazzo da parte di Harry e Meghan di questa mattina ha destato non pochi sospetti in tutto il mondo.

La regina, che ancora sta combattendo con i postumi del covid, contratto ufficialmente lo scorso febbraio, ha incontrato oggi il nipote ribelle assieme alla moglie americana dopo un allontanamento, per quest'ultima, durato due anni e che ha visto il loro trasferimento negli States. Harry era già tornato due volte nel Regno Unito nel 2021: la prima per i funerali del nonno Filippo, la seconda per l'inaugurazione della statua della madre Diana.

Se per alcuni la visita a sorpresa della coppia è da interpretare come un tentativo di ricucire i rapporti offerto dai duchi di Sussex, per loro scelta allontanati a causa dei pessimi rapporti con la famiglia reale, per altri invece è da vedere nell’ottica di un saluto “prima che sia troppo tardi”.