Resti di un cadavere ritrovati nel modenese, la Procura diffonde le foto degli abiti: chi sa parli

Erano stati ritrovati da un passante lo scorso 2 aprile, racchiusi in un telo di cellophane in un’area boschiva del comune di Maranello, al di sopra dell’argine sinistro del torrente Tiepido.

Abiti di una persona di cui non si conosce ancora il nome. E proprio per dare un’identità alla vittima è stato lanciato un appello.

Chiunque sia in grado di fornire informazioni utili, parli. E lo faccia contattando i Carabinieri del Comando provinciale di Modena ai numeri 059/3166065 e 059/3166111.

I resti del cadavere sono stati affidati all’istituto di Medicina legale del Policlinico di Modena, dove gli accertamenti medico-legali proseguono.

Intanto è stato eseguito il prelievo del Dna che verrà confrontato con quello di alcune persone scomparse negli ultimi tempi.

Tra queste c’è anche Saman Abbas, la 18enne pachistana sparita da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il 30 aprile del 2021. La procura di Reggio Emilia non ha dubbi: la ragazza è stata uccisa dai suoi familiari dopo il suo rifiuto a un matrimonio combinato. Del suo corpo, cercato a lungo, però, non c’è ancora traccia.