Chi è Alina Kabaeva, la presunta compagna di Putin. È l'unica (per ora) risparmiata dalle sanzioni

Alina Kabaeva, la compagna di Vladimir Putin, madre di almeno di tre dei suoi figli, è riapparsa in pubblico a Mosca per la prima volta dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. La trentanovenne, ex campionessa olimpica di ginnastica ritmica, si è presentata alla VTB Arena della capitale russa per un evento a lei dedicato, “Alina festival”, e ha rilasciato interviste davanti a uno sfondo ricoperto di “Z”, diventate il simbolo della guerra della Russia contro Kiev. "Ogni famiglia ha una storia legata alla guerra", ha detto. "La ginnastica russa uscirà rafforzata da questo isolamento, vinceremo". Uno spezzone del video è stato pubblicato su Twitter dalla giornalista Julia Davis, editorialista del The Daily Beast e fondatrice del Russian Media Monitor. L'evento sarà trasmesso i primi di maggio, nell'ambito delle manifestazioni per commemorare la vittoria della Russia contro i nazisti durante la Seconda guerra mondiale, che si celebra il 9 maggio. Una data che, secondo alcuni, potrebbe essere scelta dal leader del Cremlino per annunciare la vittoria delle sue forze in Ucraina.

L'anello sospetto L'attenzione dei media si è però concentrata su un dettaglio: all'anulare della mano destra della Kabaeva - come è in uso in Russia - compare quella che sembra una fede nuziale. Putin ha trovato il tempo di sposarsi durante l'invasione? È la domanda che corre sui social dopo le speculazioni sulla “sparizione” dell'ex ginnasta nelle prime settimane di guerra. Tra le ipotesi, il ritiro nel lussuoso chalet in Svizzera o in un bunker in Siberia. Dopo la diffusione delle nuove immagini però qualcuno azzarda un ricovero “a fini estetici”. La donna, nota anche per la sua bellezza, oltre che per le straordinarie doti di atleta è apparsa “diversa” e c'è chi ipotizza che abbia ceduto al fascino di qualche "ritocchino". Il Russian Cosmopolitan scrive: “Qualcosa è cambiato. La leggendaria atleta era molto più bella di così”. È curioso anche che proprio l'allenatrice della squadra di ginnastica abbia pubblicato sui social le foto della Kabaeva, da sempre circondata dal più stretto riserbo.

L'atleta Nonostante il Cremlino abbia sempre smentito la sua relazione con Putin, la Kabaeva, ex modella per la copertina di Vogue Russia, è considerata la seconda moglie del presidente russo che, nel 2013, ha divorziato da Lyudmila Putina. La relazione tra i due sarebbe però iniziata già da anni prima. Nel 2008, Putin rispose ai giornalisti che gli chiedevano della liason piuttosto bruscamente: "Ho sempre detestato coloro che, per le loro fantasie erotiche, irrompono negli affari privati degli altri". Il Moskovsky Korrespondent, un tabloid russo, che aveva dato conto di questo “fidanzamento” fu chiuso dal suo editore, il New Media Group, di cui la Kabaeva è oggi presidente. Nella narrazione dei media russi, Putin conduce uno stile di vita quasi monastico ed è dedito al servizio pubblico con poco tempo per tutto il resto. Nata in Uzbekistan, Alina Kabaeva ha lasciato presto gli studi per dedicarsi allo sport. A 21 anni ha vinto la medaglia d'oro in ginnastica ritmica alle Olimpiadi del 2004 ad Atene. È diventata una star nazionale, nota anche per un esercizio particolare, chiamato "Kabaeva" nel regolamento di ginnastica ritmica, che le è valso l'appellativo "donna più snodata della Russia". Il suo è comunque un palmares di assoluto rispetto: 21 medaglie ai Campionati Europei, 14 ai Campionati Mondiali e due medaglie olimpiche, incluso un bronzo ai Giochi di Sydney del 2000.

ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images Alina Kabaeva nel 2003 a Budapest

Nel 2001, le hanno tolto le medaglie conquistate ai mondiali di Madrid dopo essere risultata positiva per un diuretico vietato. Ha scontato un anno di squalifica ed è tornata alle gare per vincere i successivi Campionati del Mondo e fino all'oro di Atene. Proprio al 2001 risalgono le prime foto di lei, diciottenne, che la ritraggono accanto a Putin. Intorno al 2008, dopo l'addio alla ginnastica, la Kabaeva iniziò una fruttuosa carriera politica per poi lasciarla nel 2014 per la presidenza del New Media Group, che controlla i principali siti web di TV, radio e notizie filo-governativi. Dopo il divorzio di Putin, le voci sul fidanzamento con Alina Kabaeva hanno iniziato a circolare nuovamente in occasione delle Olimpiadi di Sochi, quando lei fu selezionata come tedoforo, pare "scelta personalmente, dal presidente. Secondo i documenti trapelati dal Servizio fiscale federale russo, il suo stipendio annuale nel 2018 era di circa 12 milioni di dollari. Proprietà di lusso sono intestate alla madre e alla sorella dell'ex ginnasta a San Pietroburgo, Mosca e Sochi.

ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images Alina Kabaeva tedofora a Sochi

Il primo figlio della coppia sarebbe nato nel 2015 in Svizzera in una delle cliniche più costose d'Europa, con vista sul Lago di Lugano. Voci mai confermate, anzi fermamente smentite dal portavoce Peskov. Due gemelli sarebbero in seguito venuti alla luce in Russia. Da allora l'ex ginnasta trascorre in Svizzera la maggior parte del suo tempo e sarebbe andata lì anche nelle prime settimane dell'invasione dell'Ucraina. Il governo ucraino ha chiesto che sia bandita dal Paese e che le siano sequestrati gli immobili di proprietà. Ma Il Dipartimento federale di giustizia e polizia locale ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma: "Non abbiamo alcuna indicazione della presenza di questa persona in Svizzera". A marzo, il Paese ha annunciato di aver congelato beni russi per un valore di 6,17 miliardi di dollari coperti da sanzioni, solo una frazione dei circa 213 miliardi di dollari di ricchezza russa in circolazione.

GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images Alina Kabaeva a Torino nel 2008

Le sanzioni Il Wall Street Journal ha rivelato che gli Usa hanno preparato un pacchetto di sanzioni contro l'ex campionessa sospettata di giocare un ruolo nel nascondere all'estero le fortune personali dello "zar", ma che l'applicazione della misura sarebbe stata sospesa per evitare di “stuzzicare” Putin sul personale. Un attacco così diretto avrebbe potuto spingerlo a una ulteriore escalation nel conflitto ucraino. Da notare il fatto che sono invece già entrate nella black list dei Paesi occidentali le due figlie del presidente Maria e Katerina. Il 6 aprile scorso un rappresentante del leader dell'opposizione russo Alexei Navalny ha esortato i legislatori statunitensi a imporre sanzioni alla Kabaeva, sostenendo che avrebbe contribuito a nascondere la ricchezza personale di Putin.