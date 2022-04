Continuano le ricerche del surfista tedesco disperso da ieri sul Lago di Garda

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, quando un surfista partito per una giornata sulle acque del lago di Garda non ha fatto ritorno a riva. E così sono iniziate le ricerche del turista tedesco di 54 anni a Tignale, da parte della Guardia Costiera, con il supporto a terra di carabinieri e vigili del fuoco.

Nella notte, attorno alle tre - mentre l'elicottero dell'Aeronautica e la motovedetta della Guardia Costiera erano impegnati in attività di ricerca su una vasta area che abbracciava centro e alto Garda - è stata individuata, a pochi metri dalla costa, la tavola da windsurf dell'uomo, vicino al circolo velico del Comune di Toscolano Maderno.

Complice probabilmente anche un cambio meteorologico che nel pomeriggio di ieri ha trasformato una giornata di sole in una situazione da allerta, con vento forte, pioggia e freddo, il surfista potrebbe essere entrato in difficoltà. E le onde che si sono alzate ad un livello tale da rendere impossibile la navigazione potrebbero aver complicato ulteriormente la sua uscita.



Il turista tedesco è stato visto per l’ultima volta al largo attorno alle 16.30, in concomitanza con l’arrivo del maltempo, e quando la corrente iniziava ad allontanarlo sempre più dalla riva. Poi nessuno ha più avuto sue notizie. La sua auto è stata ritrovata parcheggiata proprio a Tignale, ma dell’uomo nessuna traccia. Oggi le ricerche continuano con l'impiego di altre unità navali e di elicotteri