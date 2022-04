Sisto: "C'è ampio accordo sulla riforma" del Csm. Ma Italia Viva e Lega frenano

Fumata bianca sulla riforma della magistratura e del Csm dopo la nuova riunione Governo-maggioranza che si è svolta oggi. "Nella riunione di maggioranza che si è appena conclusa - annuncia al termine il sottosegretario Fi alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto - è stato raggiunto un ampio accordo sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. Esprimo soddisfazione per il maturo atteggiamento tenuto dai gruppi, sotto la regia della ministra Cartabia. Ora avanti con i lavori della Commissione Giustizia per poter rispettare i tempi previsti".

"Abbiamo definito - ha fatto eco il vicesegretario di Azione, Enrico Costa - un accordo di maggioranza sul testo della riforma del Csm. Tanti passi avanti contenuti negli emendamenti di Azione, che ancora una volta, sulla giustizia è decisiva".

Un sistema elettorale che prevede il sorteggio dei collegi, con un correttivo proporzionale. E' su questo punto, viene riferito da fonti parlamentari di maggioranza, che si sarebbe raggiunta l'intesa di massima. Intesa che prevederebbe dunque che vengano stabilite delle 'teste di serie', a cui sarebbero abbinate le Regioni più piccole, e si prevede il sorteggio, con il recupero - pari a quasi un quarto - attraverso un sistema proporzionale. Intesa di massima anche sulla separazione delle funzioni: consentito un solo passaggio. Dopo i 18 mesi di tirocinio, nel penale, si può scegliere di passare da una funzione all'altra - carriera giudicante e carriera requirente - dopo 10 anni dal primo incarico, mentre nessun limite temporale verrebbe previsto per il passaggio da pm a giudice civile e viceversa.

Tuttavia, viene spiegato dalle stesse fonti, resta l'indisponibilità di Italia viva, ribadita anche nella riunione odierna, a ritirare i suoi emendamenti, compresi quelli che riguardano i punti toccati dall'intesa (quindi anche il sorteggio 'temperato'). "Abbiamo ribadito quanto detto sempre sin dall'inizio, ovvero che vogliamo discutere le nostre posizioni prima in commissione e poi in Aula, è l'indicazione data sin dall'inizio" ha spiegato il deputato di Iv, Catello Vitiello. Inoltre, anche la Lega non avrebbe dato garanzie sul voto di quegli emendamenti che riguardano i temi oggetto dei referendum sulla giustizia (tra cui anche la separazione delle funzioni). Posizioni, queste, che avrebbero 'irritato' sia i dem che i 5 stelle. “Inaccettabile l'ambiguità da parte di due partiti sulla riforma” attacca la responsabile Giustizia del Pd, Anna Rossomando.