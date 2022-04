Risarcimento record a 2 famiglie per lo scambio dei loro figli nel reparto di neonatologia nel 1982

Il tribunale distrettuale della regione russa di Celyabinsk ha emesso un verdetto che obbliga il Ministero delle Finanze russo a risarcire due famiglie, le cui figlie sono state scambiate nel reparto di neonatologia esattamente 40 anni fa, nel 1982, quando c’era ancora l’Unione Sovietica. Il risarcimento ammonta a circa 25mila euro a famiglia, il doppio rispetto ai risarcimenti precedenti per lo stesso errore.

Nel primo grado di giudizio l’istanza di risarcimento è stata rigettata poiché la legislazione sovietica del 1982 non prevedeva alcun risarcimento per i “danni morali”.

Nel 1982 le due donne partorirono le figlie che furono scambiate nel reparto di neonatologia. I dubbi sull’identità delle bambine sorsero subito, ma il personale medico rassicurò le madri che non ci poteva essere alcun dubbio sull’appartenenza familiare delle bambine e che era stata esclusa alcuna ipotesi di un possibile scambio di persona.

In una famiglia la donna ha subito violenza fisica e psicologica da parte del marito, che accusava la moglie di infedeltà coniugale. L’altra famiglia invece non faceva caso ai capelli chiari della bambina e alla sua mancata somiglianza alla sorella maggiore poiché il padre aveva già avuto un figlio dal matrimonio precedente con capelli chiari.

Le due madri hanno partecipato a un programma televisivo in onda su un canale russo e, in seguito a un test del DNA, è stato stabilito con certezza lo scambio di bambine nel reparto di neonatologia. Tuttavia non si è riusciti a stabilire la colpa individuale del personale medico.