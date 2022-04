Mosca, rissa davanti ai bidoni della spazzatura per accaparrarsi cibo scaduto

Gli abitanti del quartiere Sciukino di Mosca si lamentano per le continue risse per il cibo scaduto provenienti dal supermercato “Dixie”.



Una donna ha diffuso sui social un video che mostra decine di persone davanti ai bidoni della spazzatura che si spingono a vicenda nel tentativo di avvicinarsi ai contenitori. La gente si strappa di mano i sacchi col cibo scaduto. Quelli che riescono a ottenere la loro parte, cercano di lasciare immediatamente la zona dei bidoni il più presto possibile.



Si vede addirittura un uomo che porta via con sé un intero bidone. Secondo la donna che ha ripreso la scena, le risse per il cibo scoppiano quasi ogni notte da quando il gruppo “Dixie” ha aperto un supermercato nelle vicinanze. “Questi non sono barboni. All'inizio non c'era una folla come nel video. Col passare del tempo, si sono radunate sempre più persone. Nel video la folla è ancora piccola, rispetto al solito”, ha commentato la donna.