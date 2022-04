Rissa durante una festa, muore accoltellato un ragazzo di 19 anni. Fermati due minori

Un ragazzo di 19 anni è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito in una rissa scoppiata la notte scorsa durante una festa nel quartiere Leopardi a Torre del Greco, vicino Napoli.

La vittima è stata colpita con un coltello al cuore e nonostante i soccorsi non c’è stato nulla da fare. L'amico che era con lui è stato colpito più volte: ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maresca, ma non sarebbe in pericolo di vita. Fermati dalla Polizia due ragazzi di 17 anni che avrebbero partecipato alla rissa e sono considerati i presunti responsabili dell’aggressione.

La cronaca della notte scorsa ci rimanda ad un copione, purtroppo, troppo frequente. Prima una lite per i soliti futili motivi, le parole e i toni della voce che si alzano sempre di più, le botte, gli spintoni, poi all’improvviso spuntano fuori i coltelli.

L’arrivo della Polizia ha permesso di raccogliere le prime testimonianze e ricostruire elementi utili alle indagini che hanno portato al fermo dei due presunti autori dell’aggressione mortale, entrambi di 17 anni e di Torre Annunziata.