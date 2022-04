Ritrovati i taccuini su cui Charles Darwin disegnò l'albero della vita

I taccuini - spiega l'ateneo inglese - erano avvolti in un sacchetto da regalo rosa e non presentavano alcun segno di danno. Inizialmente erano custoditi nella Special Collection Strong Room della biblioteca, ma erano stati momentaneamente spostati per essere fotografati nel 2000. Poi, durante un controllo di routine, ci si accorse che erano scomparsi. I bibliotecari pensarono che fossero stati riposti nel posto sbagliato nella vasta biblioteca universitaria, che contiene oltre 10 milioni di libri, mappe e manoscritti. Ma nonostante le varie ricerche, i taccuini non sono mai stati più trovati e nel 2020 la dottoressa Gardner ha concluso che probabilmente erano stati rubati . Ha chiamato la polizia e ha informato l'Interpol. Da allora la biblioteca è stata dotata di sistemi di sicurezza di alto livello. Adesso ritorneranno negli archivi di Darwin a Cambridge.

I piccoli fascicoli rilegati in pelle valgono molti milioni di sterline. "Mi sento felice", ha commentato la bibliotecaria dell'università, la dottoressa Jessica Gardner. "Sono al sicuro, sono in buone condizioni, sono a casa", ha aggiunto felice.

È invece un giallo l'identità di chi li ha restituiti. Sono stati lasciati in forma anonima in una busta regalo rosa, contenente la scatola blu originale in cui erano conservati. Il 'pacchetto regalo' conteneva anche un breve messaggio scritto a macchina: "Bibliotecaria, buona Pasqua X". Dentro c'erano i quaderni, avvolti in una pellicola trasparente. Il pacco è stato lasciato per terra, in una parte pubblica della biblioteca, non coperta dalle telecamere a circuito chiuso, fuori dall'ufficio della dottoressa Gardner.

I taccuini risalgono alla fine degli anni '30 dell'Ottocento, dopo che Darwin era tornato dalle Isole Galapagos. In una pagina disegnò un sottile schizzo di un albero, che aiutò a ispirare la sua teoria dell'evoluzione e più di 20 anni dopo sarebbe diventata una teoria centrale nel suo lavoro rivoluzionario sull'origine delle specie.

"La teoria della selezione naturale e dell'evoluzione è probabilmente la teoria più importante nelle scienze della vita e dell'ambiente terrestre e questi sono i quaderni in cui è stata messa insieme quella teoria", ha affermato Jim Secord, professore emerito di storia e filosofia della scienza a Cambridge Università. "Sono alcuni dei documenti più straordinari di tutta la storia della scienza", ha sottolineato.

Il professor Secord è stato uno dei numerosi accademici ed esperti che hanno esaminato i manoscritti restituiti e hanno concluso che erano autentici. "Darwin usa diversi tipi di inchiostro nei taccuini. Ad esempio, sulla famosa pagina dell'albero della vita, c'è sia un inchiostro marrone che un inchiostro grigio. Questo tipo di modifiche è abbastanza difficile da falsificare in modo convincente", ha sottolineato.

"Si possono vedere i frammenti di rame che si staccano dai cardini della rilegatura. Il tipo di carta è quello giusto. Questi sono i piccoli segni rivelatori che l'intero team di ricercatori della biblioteca universitaria può usare per dire che sono autentici". I quaderni, ha aggiunto Gardner, sono "in condizioni straordinariamente buone". "Mi chiedo dove siano stati.

Adesso sono conservati in una camera blindata sicura presso la biblioteca, ma saranno esposti al pubblico a luglio nell'ambito di una mostra gratuita intitolata 'Darwin in Conversation'.