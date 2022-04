Russia, 11 poliziotti anti-sommossa si rifiutano di andare in Ucraina

La rivista online della regione russa di Khakassia "New Focus" ha riferito del rifiuto di 11 poliziotti antisommossa OMON di partecipare alla guerra in Ucraina. È ipotizzabile che sia successo poco dopo l'inizio dell'invasione il 24 febbraio. Il reparto della polizia antisommossa si trovava in un campo in Bielorussia, dove la sistemazione era pessima e mancavano provviste.

Il motivo principale del rifiuto è stata la distruzione vicino a Kiev di un convoglio con ufficiali di un altro corpo di polizia speciale SOBR di Khakassia e della regione di Kemerovo, che si dirigevano verso la capitale ucraina senza alcuna copertura.

L'articolo afferma che il comando militare ha proibito a coloro che sono rimasti feriti nel bombardamento del convoglio di raccontarlo ai propri cari, il che sarebbe stato percepito dagli agenti come un tentativo di nascondere ciò che era accaduto.

Secondo la pubblicazione, i poliziotti antisommossa che si sono rifiutati di partecipare alla guerra sono stati richiamati in Khakassia e ora è in corso la procedura del loro licenziamento.