Roberto Gualtieri annuncia il progetto di un termovalorizzatore a controllo pubblico

Il sindaco di Roma ha annunciato il progetto di un termovalorizzatore a controllo pubblico nella Capitale e ha parlato di "svolta storica per la città e anche per il Paese". "Spesso chi critica il termovalorizzatore non dice quale sia l'alternativa". Ovvero "le discariche e i tmb (trattamento meccanico biologico), quindi impianti molto più inquinanti. Senza questo impianto io dovrei fare una discarica da un milione di tonnellate a Roma ogni due anni e mezzo. Questa è l'alternativa tecnicamente esistente". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo a Radio 24 in replica alle accuse del segretario della Cgil di Roma e del Lazio, Natale di Cola, secondo cui "si è consumato uno strappo con la città". Gualtieri sostiene che la tecnologia attuale dei termovalorizzatori abbatte completamente le emissioni: "A Copenaghen ci sciano, a Torino i bambini delle scuole vanno a visitarlo. Nelle capitali europee questi impianti non producono nessun dibattito, sono considerati una cosa normalissima. Come normalissimi sono a Bologna, Milano, Brescia, Torino e Venezia. Non esiste questa discussione dove ci sono.

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO Inaugurazione inceneritore del Gerbido, Torino, 2014

"Il sindaco Marino nel 2013 meritoriamente, su indicazione della UE, ha chiuso la discarica di Malagrotta, quella sì inquinante e contraria ad ogni principio di economia circolare. Dopo quella chiusura non è più stato fatto nulla, non sono stati realizzati impianti alternativi, con la conseguenza che Roma è un caso unico in Europa. Tutte le Capitali europee e le grandi città italiane hanno un termovalorizzatore tra gli impianti, con cui fanno energia pulita". Ha detto il sindaco di Roma. "Roma spende il triplo di Milano per la raccolta e il trattamento, per pagare altri perché si prendano i nostri rifiuti e questi soldi sono sottratti allo spazzamento che è di cattiva qualità. Ci sono colonne di camion che ogni giorno portano tonnellate di rifiuti di Roma in giro per l'Italia e l'Europa". In Italia ci sono 37 impianti di termovalorizzatori, collocati soprattutto al Nord.

Foto di NIELS CHRISTIAN VILMANN/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images Copenhagen. La pista da sci sulla pista dell'impianto di cogenerazione Copenhill - Amager Bakke