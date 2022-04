Un brutto incidente, avvenuto questa notte a via Boccea, a Roma, ha provocato la morte di un 22 enne mentre gli altri due coeteanei che erano con lui sono rimasti feriti gravemente e trasportati in codice rosso al Policlinico Gemelli.



I tre si trovavano a bordo di una Toyota Yaris che si è ribaltata per cause ancora da stabilire. Sull'esatta dinamica indagini in corso da parte della polizia locale di Roma Capitale e non risultano altri mezzi coinvolti.