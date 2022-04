Roma: torna la corsa Miguel. In 6500 hanno corso per le strade della Capitale la 10 e la 3 km

La Corsa di Miguel è tornata. Dopo un anno di stop, nel giorno della Festa della Liberazione, 6.500 runners hanno corso per le strade della Capitale chiudendo, chi la prova di 10 chilometri chi la Strantirazzismo di 3, tutti insieme all'interno dello Stadio Olimpico.

Un ritorno alla normalità tanto atteso dalle migliaia di appassionati che ormai dal 2000 partecipano alla gara organizzata dal Club Atletico Centrale in memoria del maratoneta e poeta argentino Miguel Benancio Sanchez.

A dare il via un ospite speciale, l'olimpionico del taekwondo Vito Dell'Aquila che, insieme ai presidenti federali Angelo Cito (Fita) e Stefano Mei (Fidal), e all'assessore allo sport, turismo, grandi eventi e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, ha aperto la mattinata di sport e solidarietà. Al termine della gara, invece, a premiare i vincitori è stato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. La gara è stata vinta in campo maschile dall'atleta di origine eritrea Freedom Amaniel della società X-Solid sport Lab in 28:56, mentre in campo femminile da Costanza Arpinelli dell'US Roma 83 in 33:05.