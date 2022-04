Ronaldo commuove tutti dedicando il gol al figlio scomparso

Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 100° gol in Premier League e lo ha dedicato al figlio recentemente morto durante il parto. Dopo la rete segnata all'Arsenal, non ha festeggiato nel suo consueto modo, ma ha alzato lo sguardo ed ha indicato con un dito il cielo. Il gesto è stato interpretato da tutti come una dedica ed ha provocato commozione in tutto il mondo. Il Manchester United ha poi perso l'incontro per 3 a 1.