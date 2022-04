Ronaldo ringrazia i tifosi del Liverpool: un mondo, uno sport, una famiglia

“Un mondo…uno sport…una famiglia mondiale…”. Comincia così il post pubblicato oggi da Cristiano Ronaldo per ringraziare i tifosi del Liverpool per l'omaggio tributato l'altro giorno per solidarietà alla tragedia che lo aveva colpito.

Al settimo minuto della sfida tra Liverpool e Manchester United, lo stadio ha regalato al campione portoghese un lungo applauso, e ha intonato “You'll never walk alone”, l'inno della squadra che mai prima di allora era stato dedicato a un giocatore avversario.

Un momento emozionante. Che ovviamente ha toccato anche Ronaldo. “Grazie, Anfield. Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e di compassione”.