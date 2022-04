Ronaldo rompe il cellulare a un tifoso dell'Everton e poi chiede scusa sui social

Cristiano Ronaldo si è scusato per aver strappato dalle mani di un supporter dell'Everton il telefonino mentre questi scattava una foto dopo la sconfitta del Manchester United con l'Evertonal Goodison Park.



"Non è mai facile affrontare le emozioni in un momento difficile come quello che stiamo affrontando", ha scritto il campione 37enne su Instagram.



“In ogni caso, però, dobbiamo avere rispetto reciproco, pazienza ed essere di esempio ai più giovani che amano questo bellissimo gioco - ha aggiungo il portoghese - voglio chiedere scusa per lo sfogo, e, se possibile, voglio invitare il tifoso a vedere il match all'Old Trafford nel segno del fair-play e della sportività”.