Russia: 60 parà dell’unità d’élite si rifiutano di tornare a fare la guerra in Ucraina

Secondo il quotidiano “Pskovskaya gubernia”, che ha pubblicato la notizia sul proprio canale Telegram, circa 60 paracadutisti dell’unità d’élite di stanza a Pskov si sono rifiutati di andare a combattere sul territorio dell'Ucraina. Dopo i primi giorni di guerra, i paracadutisti sono stati i primi a ritirarsi in Bielorussia, dopodiché sono tornati alla loro base a Pskov. Ora la maggior parte di loro viene licenziata, ma alcuni rischiano procedimenti penali.

Il canale Telegram che ha pubblicato il post ha totalizzato in una sola giornata più di 100mila visualizzazioni. L’amministratore del canale afferma di aver avuto la notizia di prima mano, dopo aver contattato l’autista del mezzo militare che ha trasportato i militari dalla Bielorussia a Pskov. Non è chiaro per quale motivo i parà si sono rifiutati di andare di nuovo a combattere in Ucraina.