Russia, l’ex capo dell’intelligence trasferito in un carcere militare

Serghej Beseda, l’ex capo del 5° Direttorato del Fsb (servizio di spionaggio all’estero, responsabile per l’Ucraina), arrestato per appropriazione dei fondi destinati agli agenti e attività sovversive in Ucraina e di aver fornito false informazioni a Putin sulla situazione reale in Ucraina, è stato trasferito dagli arresti domiciliari alla cella d’isolamento in carcere militare Lefortovo.

Negli anni del “Grande terrore” Lefortovo è stato usato per le torture dei detenuti per estorcere le confessioni dagli agenti della polizia segreta staliniana NKVD e dal 1954 fino al 1991 come carcere speciale del KGB per i dissidenti. Il colonnello generale Serghej Beseda è stato posto sotto gli arresti domiciliari lo scorso 11 marzo.