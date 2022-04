Samantha Cristoforetti: "Prima del lancio nello spazio mangerò un bel risotto italiano"

La partenza si avvicina e, prima di volare nello spazio il prossimo 23 aprile, Samantha Crisotoforetti, sta già pensando all’ultimo menù che gusterà prima di affrontare il volo della missione Crew-4.

“Sarà un omaggio alla cucina italiana”, ha detto AstroSamantha durante la conferenza stampa organizzata dalla Nasa a cui ha partecipato con i colleghi che voleranno con lei nella capsula Crew Dragon della Spacex.

"Ho scelto un risotto con salsiccia e funghi - ha detto la prima donna italiana a volare nello spazio - e poi involtini con scamorza e speck e purè come contorno. Il dolce è invece una torta di lime, in onore della Florida".

Per gli altri membri della missione spaziale invece, tutti americani, il pranzo che precederà la partenza sarà a base di bistecche e aragoste accompagnate da purè di patate. Un pieno di gusto da ricordare nei lunghi giorni da trascorrere in orbita dove i pasti sono decisamente più ridotti e concentrati, come dimostra la stessa Cristoforetti in questo video condiviso sui social.