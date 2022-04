Franco Di Mare raccontò la tragedia di Sarajevo: "La guerra cancella l'umanità"

“Incontrammo Amira alla fine del giro degli avvoltoi, quello che noi inviati facciamo quando, a corto di notizie, dobbiamo comunque mettere in piedi un servizio. Indossava un abitino azzurro con disegni piccoli. Sembrava sorridesse ma era immobile, fredda e grigia come il letto di metallo su cui era stesa, nella morgue dell'ospedale. Il cecchino l'aveva colpita appena era uscita dal cortile a raccogliere la sua palla, sotto gli occhi inorriditi degli amichetti." (Franco Di Mare – Il cecchino e la bambina 2009)

In città apparvero dei cartelli con scritto "Pazi snajper", attenti ai cecchini. I “cecchini” serbi erano precisi, millimetrici e avevano, come alcuni raccontano anche un prezziario in marchi tedeschi:

Sulla strada dall'aeroporto al centro della città le poche auto in giro sfrecciavano ad alta velocità per evitare i proiettili dei cecchini, e anche i funerali si facevano di notte, perché di giorno era pericoloso.

Sarajevo era senza cibo, senza medicine. Era senza luce, senza gas. Si bruciavano libri e mobili per scaldarsi e cucinare. Una certa quantità di cibo e farmaci arrivò nella capitale grazie a un ponte aereo organizzato dall'Onu, mentre i soldati bosniaci scavarono un tunnel segreto di 760 metri che correva sotto la pista dell'aeroporto, al fine di far passare cibo, armi e militari. Molto scarso fu il contributo dato dal contingente dell'Onu (Unprofor), per Sarajevo e per tutta la Bosnia, costituito da soldati con un compito di "interposizione", e con una regola di ingaggio che vietava loro di sparare per proteggere la popolazione (a centinaia furono uccisi, molti altri derubati, rapiti e umiliati).

L’assedio di Sarajevo durò 1.461 giorni.