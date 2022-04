"Savic se ti incontro sei morto": Liam Gallagher twitta e poi si pente

Liam Gallagher twitta delle scuse. E solo chi è molto attento al flusso irrequieto dei suoi pensieri, e alle vicende del calcio britannico, ha potuto capire perché, e decodificare le sue parole: “Sono davvero arrabbiato e infastidito con me stesso, sento di aver deluso tutti i miei fan per il mio comportamento stravagante”, chiedendo poi perdono. Questo post è del 15 aprile.



La spiegazione si trova in un precedente tweet che l'ex leader degli Oasis avrebbe dedicato, dopo la mezzanotte di mercoledì 13, al giocatore dell'Atletico Madrid Stefan Savic, appena dopo la fine di un tesissimo match di Champions.



Sulla sua cronologia non c'è più, ma lo screenshot della minaccia circola in rete e lo ha ripubblicato il Daily Mail : “Se ti incontro sei morto”.

La partita tra Atletico Madrid e Manchester City , squadra per cui tifa Liam, valida per i quarti di finale di Champions League, che aveva visto i Citizens passare il turno, continua dunque a far discutere.



Nel finale c'era stato un parapiglia , con un durissimo confronto tra Savic e Grealish, e con lo spagnolo che aveva preso per i capelli il giocatore del Manchester City.

Nel tunnel che porta agli spogliatoi era dovuta intervenire la polizia.



Tutto questo avrebbe portato il cantante, in quel momento tifoso infuriato, a esprimersi. E poi, come si è visto, a scusarsi.