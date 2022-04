Migranti: 211 sulla Sea Watch in attesa di un porto sicuro, 19 i morti nel naufragio di un gommone

L’allarme parte dalla “Sea Watch3”. In cinque interventi sono stati tratte in salvo 211 persone. L’equipaggio della Ong tedesca è intervenuto in soccorso dei migranti alla deriva su un gommone che imbarcava acqua. Delle 53 persone a bordo sono stati tratti in salvo in 34: sarebbero dunque 19 tra vittime e dispersi.

Lo staff medico, scrive l'Ong su Twitter, parla di racconti traumatici dei migranti fatti di segni fisici e psicologici. I medici stanno curando molti naufraghi ma la nave non è un ospedale. Il diritto alla vita deve valere per tutti. Molte delle persone a bordo hanno bisogno di cure urgenti, aggiunge Sea Watch. Intanto cinque migranti, due donne in gravidanza e tre che hanno ustioni in varie parti del corpo, sono stati evacuati dalla Sea Watch 3, che si trova a circa 12miglia dalla costa di Lampedusa, e sono stati portati con la motovedetta della Guardia costiera al Poliambulatorio dell'isola. I migranti, dopo i controlli sanitari porrebbero essere trasferiti in ospedali di Agrigento e Palermo.

Ma la situazione a bordo è grave e dalla SeaWatch3 arriva la richiesta di un urgente bisogno di sbarcare e di cure adeguate. "Abbiamo bisogno di un porto sicuro al più presto".