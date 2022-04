Scambio di lettere amichevoli tra Kim Jong-un e Moon Jae-in

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ringraziato il presidente uscente della Corea del Sud Moon Jae-in per i suoi sforzi per migliorare le relazioni intercoreane: lo annunciano Pyongyang e Seul. Si è trattato di una mossa inaspettata dopo che il Nord ha ripreso i test nucleari, più di una dozzina finora quest'anno, l'ultimo proprio la settimana scorsa - un lancio a corto raggio per migliorare "l'efficienza nel funzionamento delle armi nucleari tattiche", hanno scritto i media statali.

Moon aveva messo le relazioni intercoreane al centro del suo programma presidenziale. Ha tenuto tre summit con Kim e ha favorito i colloqui tra l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader nordcoreano poi interrotti con un fallimento nel 2019 a causa di disaccordi sulla riduzione delle sanzioni e su ciò che la Corea del Nord sarebbe stata disposta a cedere in cambio. Da allora, Pyongyang ha etichettato Moon come "mediatore fastidioso", ha fatto saltare in aria un ufficio di collegamento congiunto da 15 milioni di dollari a nord del confine, finanziato da Seul, e il mese scorso ha testato un missile balistico intercontinentale a tutto campo per la prima volta dal 2017.

L'agenzia di stampa ufficiale KCNA di Pyongyang sostiene che Kim e Moon hanno concordato che i legami intercoreani miglioreranno se entrambe le parti "faranno sforzi instancabili con speranza", nonostante "la difficile situazione". Nella sua lettera, Kim ha anche sottolineato che i suoi vertici "storici" con Moon hanno dato al popolo "speranza per il futuro". Il leader nordcoreano "ha apprezzato e gli sforzi fatti da Moon Jae-in per la grande causa della nazione fino agli ultimi giorni del suo mandato", ha detto il rapporto, aggiungendo che lo scambio di lettere del duo è stato una "espressione della loro profonda fiducia".

La Casa Blu, sede della presidenza di Seul ha confermato che i due si sono scambiati lettere amichevoli, aggiungendo che Moon ha detto a Kim che nonostante i "momenti deludenti", insieme hanno fatto un "chiaro passo" nel "cambiare il destino della penisola coreana". Moon ha anche detto a Kim nella sua lettera che i loro vertici intercoreani dovrebbero diventare il "fondamento per l'unificazione", e che spera in una rapida ripresa del dialogo in stallo tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti.

Secondo gli esperti però l'annuncio delle lettere da parte della Corea del Nord mira a dividere l'opinione pubblica in Corea del Sud e scoraggiare il nuovo governo di Seul dal prendere una linea dura nei confronti di Pyongyang.