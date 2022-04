Schianto fra 6 moto, due morti e quattro feriti nel Bergamasco

Due motociclisti sono deceduti oggi pomeriggio in un incidente nel quale sono rimaste coinvolte in tutto 6 moto, oltre a un'auto: il dramma a Bianzano, lungo la provinciale 40, in località Campella, in Valle Rossa in provincia di Bergamo. Gli altri quattro motociclisti feriti sono in gravi condizioni. Due sono stati portati con l'elisoccorso rispettivamente agli Spedali Civili di Brescia e al Giovanni XXIII di Bergamo. Illesi ma sotto choc, invece, gli occupanti dell'auto. Sul posto i Carabinieri, i mezzi del 118 e i Vigili del Fuoco. La strada è chiusa.

Complessivamente le persone coinvolte nell'incidente sono 11, di cui due deceduti, due ricoverati in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e due in codice giallo. Illese le altre cinque persone, tra cui una coppia con un bimbo piccolo che viaggiava sull'auto.

L'incidente ha causato un incendio che ha interessato le moto dei due deceduti, una donna di 53 anni e un uomo, e l'autovettura. Dopo lo schianto, la famiglia è riuscita a uscire dall'auto e mettersi in salvo poco distante. Inutili invece i soccorsi per due dei motociclisti. Il 118 ha inviato sul posto due elicotteri decollati da Bergamo e da Milano, quattro ambulanze e un'automedica. I Vigili del Fuoco sono invece intervenuti con mezzi da Bergamo a Gazzaniga.