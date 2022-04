Scontri tra palestinesi e israeliani in Cisgiordania, due morti

Non si fermano gli scontri in Medio Oriente durante la festività del Ramadan, giunta quasi alla fine. L'esercito israeliano ha lanciato una caccia all'uomo nella Cisgiordania settentrionale, alla ricerca di due palestinesi che nella notte hanno ucciso a colpi d'arma da fuoco una guardia di sicurezza all'ingresso della colonia Ariel. L'attacco, assieme all'uccisione di un palestinese sempre in Cisgiordania, potrebbe alimentare la tensione già aumentata negli ultimi mesi.

Nelle recenti settimane una serie di attacchi da parte di palestinesi in Israele e nei territori occupati ha causato la morte di 15 israeliani, mentre le forze di sicurezza hanno ucciso 27 palestinesi. Le forze armate israeliane hanno allestito posti di blocco e stanno conducendo perquisizioni per individuare i due assalitori della notte, hanno dichiarato di aver arrestato due presunti membri di Hamas, ma di non avere elementi per stabilire se siano coinvolti nell'attacco.

L'agente, la cui identità non è stata rivelata, è stato ucciso da alcuni spari provenienti da un'auto in corsa. L'attacco è stato rivendicato dalla Brigata dei martiri Al Aqsa, braccio armato di Fatah. "Rivendichiamo la responsabilità dell'eroica operazione nella colonia di Ariel in cui un poliziotto sionista è stato ucciso. L'operazione è stata condotta in risposta alle violazioni commesse dal governo di occupazione di Gerusalemme" recita il comunicato del gruppo, alludendo agli scontri fra agenti israeliani e palestinesi che hanno provocato da un paio di settimane circa 300 feriti palestinesi sulla Spianata delle Moschee e nei suoi dintorni. Hamas e il presidente palestinese Mahmoud Abbas hanno elogiato il gesto.

La Spianata delle moschee o Monte del Tempio per gli ebrei è al centro di una contesa che dura da giorni a Gerusalemme. A far da detonatore anche il Ramadan, festività islamica che quest'anno è coincisa con il Pesach ebreo. Le forze israeliane controllano gli accessi alla Spianata terzo luogo santo dell'Islam e il più sacro dell'ebraismo creando non pochi malumori tra la popolazione araba. Recenti attacchi hanno insanguinato anche Tel Aviv.

Nel nord della Cisgiordania, la presenza di soldati israeliani è stata rafforzata, soprattutto agli accessi della città palestinese di Salfit, vicino ad Ariel. I soldati hanno inoltre proceduto all'arresto "di sospetti terroristi" e sequestrato armi nel villaggio palestinese di Bruqin a ovest di Ariel e nel campo rifugiati di Balata, vicino a Naplouse.

Intanto, decine di palestinesi hanno partecipato ai funerali del “martire” ventenne, ucciso a colpi d'arma da fuoco prima dell'alba durante un'operazione israeliana nella località di Azzoun a una ventina di chilometri da Ariel. Un portavoce dell'esercito ha precisato che l'operazione ad Azzoun era connessa alla caccia all'uomo per catturare i terroristi autori dell'attacco ad Ariel.