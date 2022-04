Scontri violenti e disordini dopo azioni islamofobe dell'estrema destra

Notti di guerriglia in Svezia per una serie di manifestazioni e contro cortei seguiti ad azioni anti islam promosse da un gruppo di estrema destra, che ha bruciato una copia del corano minacciando di farlo di nuovo. Lo riferisce la Bbc.

Violenze alla periferia di Stoccolma ma anche a Malmo, Linköping e Norrköping. Nel quartiere di Rosengrad a Malmo la polizia ha disperso una folla di manifestanti che avevano dato alle fiamme un autobus. In città si erano dati appuntamento gli estremisti di destra del movimento Stram Kurs, e il gruppo anti-Islam 'Hard Line', guidato dall'estremista Rasmus Paludan.

Molte auto sono state date alle fiamme e alcuni manifestanti hanno lanciato pietre contro la polizia. Scontri che erano già avvenuti tra polizia e manifestanti.

Secondo quanto riferito, almeno 16 agenti sono stati feriti e diversi mezzi della polizia sono stati distrutti nei disordini durante le manifestazioni del gruppo di estrema destra nella periferia di Stoccolma e nelle città di Linköping e Norrköping. Qui tre persone sono state ferite da colpi d'arma da fuoco tra forze dell'ordine e manifestanti che protestavano contro un gruppo di estrema destra che si vanta di aver bruciato il corano durante i suoi raduni pubblici.

La polizia di Norrkoping ha riferito di avere sparato diversi colpi di avvertimento. "Tre persone sembrano essere state colpite da rimbalzi e sono attualmente in cura in ospedale", hanno scritto in una nota le forze dell’ordine. I tre feriti, di cui non si conoscono le condizioni, sono, si precisa, "in arresto, sospettati di reato".

Dopo giorni di scontri a Norrköping per la prima volta, una contromanifestazione si era opposta a un raduno del gruppo anti-immigrazione e anti-islam 'hard line', guidato dall'estremista Rasmus Paludan. Gli oppositori sono scesi di nuovo in piazza in occasione di un altro appuntamento dell'estrema destra a cui Paludan alla fine ha rinunciato.

Sempre a Norrköping, quattro persone sono state arrestate tra i circa 150 partecipanti alla manifestazione, durante la quale, riferisce la polizia, sono state lanciate pietre contro gli agenti e bruciati veicoli.

Il capo della polizia nazionale svedese, Anders Thornberg, ha parlato di “brutalità” delle azioni dell'estrema destra, notizie che sono balzate anche all’attenzione dei media fuori dai confini del paese.

Il ministero degli esteri iracheno ha convocato l'incaricato d'affari svedese a Baghdad e ha avvertito che la vicenda potrebbe avere "serie ripercussioni" sulle relazioni tra la Svezia e le comunità musulmane in generale.