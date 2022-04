Scuola, ok alla riforma: assunti 70mila docenti entro il 2024

Nel Decreto Legge sul Pnrr prevista anche la nuova "scuola di alta formazione per dirigenti, insegnanti e personale Ata". Un itinerario per i docenti precari "storici" con almeno tre anni di servizio: ma tutti dovranno poi superare un concorso. Previsto un inoltre un percorso universitario di formazione iniziale da almeno 60 crediti formativi - aggiuntivi rispetto alla laurea - ed una prova finale per sviluppare ed "accertare competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche".

La scuola si rinnova: via libera in Consiglio dei ministri alle nuove regole per la "formazione iniziale e continua" , e per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria: 70mila insegnanti entro il 2024.

Cosa prevedono le nuove norme:

Un percorso universitario abilitante di formazione iniziale (corrispondente ad almeno 60 crediti formativi), con prova finale, un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale, un periodo di prova in servizio di un anno con valutazione conclusiva

Il percorso di formazione abilitante si potrà svolgere dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo. È previsto un periodo di tirocinio nelle scuole. Nella prova finale è compresa una lezione simulata, per testare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento.

L’abilitazione consentirà l’accesso ai concorsi, che avranno cadenza annuale per la copertura delle cattedre vacanti e per velocizzare l’immissione in ruolo di chi vuole insegnare: i vincitori del concorso saranno assunti con un periodo di prova di un anno, che si concluderà con una valutazione tesa ad accertare anche le competenze didattiche acquisite dal docente. In caso di esito positivo, ci sarà l’immissione in ruolo.

Per coloro che già insegnano da almeno 3 anni nella scuola statale: accesso diretto al concorso: ma i vincitori dovranno conseguire 30 crediti universitari, e svolgere la prova di abilitazione per poter passare di ruolo.

(Durante la fase transitoria, coloro che non hanno già un percorso di tre anni di docenza alle spalle ma vogliono insegnare potranno conseguire i primi 30 crediti universitari, compreso il periodo di tirocinio, per accedere al concorso. I vincitori completeranno successivamente gli altri 30 crediti e faranno la prova di abilitazione per poter passare di ruolo).

Le critiche dai sindacati:

"È possibile che un piano di questa portata sia definito per decreto, senza un vero confronto né con il Parlamento, né con i sindacati?", così in una nota unitaria. "Siamo sempre stati favorevoli al rafforzamento della formazione in ingresso - così Manuela Pascarella, responsabile precari e reclutamento della Flc Cgil - quindi l'idea di una formazione specifica ci vede favorevole: ma così dopo aver speso denaro e tempi, gli abilitati faranno un altro concorso a quiz per entrare in ruolo. Sembra si voglia costituire un albo professionale. E non si affronta il tema del precariato".