La Francia lancia lo slogan: "Muoversi senza inquinare"

Come scoraggiare l’acquisto di auto a emissione di Co2 (quelle non elettriche, per intenderci)?

Equiparando le pubblicità delle autovetture a quelle delle sigarette. È questa la risposta che arriva dalla Francia: se il fumo nuoce gravemente alla nostra salute, così usare e comprare le automobili a combustione interna fa aumentare l’inquinamento globale e i consumi. Meglio evitare e optare verso altri mezzi e motori.

Nell’intenzione di promuovere una mobilità sempre più pulita (a Parigi già dal 2030 saranno vietate le auto a benzina e diesel, si va in questa direzione) il Governo francese ha imposto da qualche settimana le proprie condizioni ai costruttori: chi vuole promuovere la vendita di autoveicoli deve anche parlare delle sue controindicazioni.

Se il fumo fa male e gli effetti li vediamo riportati sulle confezioni delle sigarette, ecco che la nuova normativa d’oltralpe obbliga le case automobilistiche a riportare nelle pubblicità dei messaggi che incoraggino i consumatori ad alternative di mobilità meno inquinanti con slogan accompagnati dall’hasghtag #SeDeplacerMoinsPolluer, ovvero #Muoversi senza inquinare.

Non saranno immagini aggressive o volutamente scioccanti come quelle che leggiamo sui pacchetti delle bionde, ma tre semplici frasi eco friendly come: "Prendi in considerazione il carpooling", "Per l'uso quotidiano, prendi i mezzi pubblici" o "Per viaggi brevi, opta per camminare o andare in bicicletta".

Gli annunci dovranno includere anche la classe di emissione di CO2 del veicolo, un nuovo sistema di classificazione per informare i consumatori sull’impatto ambientale: l’importante è che si raggiunga l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini ad una mobilità sostenibile.

Se ne parla da qualche giorno, ma la norma non è recentissima: approvata lo scorso dicembre con la pubblicazione in Gazzetta francese del decreto n. 1840/2021 ha iniziato ad avere effetto dal primo marzo e prevede anche delle ammende per chi non rispetta la legge.



L’importo della sanzione “è proporzionato all’importanza, alla frequenza e alla durata dell’inadempimento, al tipo di mezzo pubblicitario e alla situazione dell’inserzionista”, così recita il decreto. La multa sarà di 50.000 euro per trasmissione e l’importo potrà aumentare a 100.000 euro in caso di recidiva.



E quella che può sembrare una idea, se non inutile, ma di poco impatto ,non è invece che il primo step che porterà, da qui a sei anni, al totale divieto di pubblicizzazione di automobili in grado di emettere oltre 123 grammi di anidride carbonica per km come, ad esempio, avviene per i Suv.



Preoccupati non poco i produttori di automobili: non solo il 2028 è, commercialmente parlando, dietro l’angolo, ma anche c’è il forte rischio che l’esempio francese ispiri altri Paesi, dell’Ue e non solo.



Sul piede di guerra l’Adci, Art Directors Club Italiano, l'associazione che da 40 anni riunisce i migliori pubblicitari del nostro Paese: “Molta retorica e poca efficacia, non vedo altro che questo in questo provvedimento che mi auguro rimanga confinato oltralpe anche perché con questa logica di scaricare colpe e responsabilità sul consumatore, stimolando e agendo sul 'senso di colpa' è perversa quanto inefficace”. Così il commento di - del vice presidente, Vicky Gitto, che ha aggiunto: “I decisori, magari in una logica collaborativa con i grandi marchi. meglio farebbero a lavorare sulla consapevolezza e sull'educazione civica, in un processo che deve quindi essere ponderato e ragionato a livello macro nel medio e lungo termine. E non con 'operazioncine' estemporanee”.



Di tutt’altro avviso il fronte ambientalista le cui associazioni che avevano inizialmente chiesto il bando assoluto degli annunci pubblicitari automobilistici. Dovranno aspettare altri sei anni ma, durante l’attesa, possono ritenersi quasi soddisfatte.

In Italia, intanto da ieri, è stato approvato il dpcm che vede una serie di importanti incentivi all'acquisto delle auto elettriche nel prossimo triennio, a basse emissioni comprese.