La serie A in campo per l'Ucraina indossa una fascia speciale con la parola 'Peace'

In campo per la pace, tutti i capitani della 31^ giornata di Serie A scenderanno in campo con una fascia speciale con la parola Peace, per sostenere una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Il messaggio sarà presente nelle grafiche televisive durante ogni incontro. Tornano in campo anche i bambini, grazie ai nuovi protocolli della FIGC. In occasione del big match Juventus-Inter, l'artista italo-brasiliana Gaia e la cantante ucraina Kateryna Pavlenko, leader del gruppo Go_A, si esibiranno sul terreno di gioco poco prima del fischio d'inizio della partita, cantando "Imagine" di John Lennon, di fronte alle squadre in campo e ai tifosi presenti sugli spalti.

“Non appena il Presidente della Lega Calcio di serie A, Lorenzo Casini, ha proposto a SIAE di essere partner di questa bellissima iniziativa ho immediatamente aderito con entusiasmo. Ringrazio Roberto Razzini, Managing Director di Sony Music Publishing Italia, e Gaia, giovane e bravissima cantautrice, come pure i dirigenti di SIAE che si sono immediatamente attivati per far giungere in Italia l'artista ucraina Kateryna Pavlenko, leader dei Go_A». Così Giulio Rapetti Mogol, Presidente SIAE, commenta l'iniziativa della Lega Calcio di serie A di far precedere la partitaJ uventus - Inter, che si giocherà domani sera, dalle parole della canzone Imagine di John Lennon interpretata dalle due giovani artiste. ”Gli artisti sono contro tutte le guerre. Come non smette di dichiarare quotidianamente il Santo Padre, tutti dobbiamo dare il nostro contributo affinché questo scempio finisca al più presto".