Serie A: la Dea torna alla vittoria a Venezia, il Toro doma lo Spezia

Venezia-Atalanta 1-3

L'Atalanta torna al successo dopo tre sconfitte consecutive. La squadra di Gasperini si impone nettamente 3-1 sul campo del Venezia, inguaia seriamente i lagunari e si rilancia per la corsa verso l'Europa salendo a 54 punti. La squadra di Zanetti resta all'ultimo posto con Genoa e Salernitana a 22 punti.

Il Venezia parte forte e al 5' Aramu calibra dalla sinistra, Henry si tuffa di testa infilando Musso nell'angolo basso ma era in posizione irregolare di pochissimo e il Var annulla. L'Atalanta reagisce e al 12' punizione di Muriel, Palomino devia contro il palo e Scalvini da due passi manda sul fondo. Un minuto dopo Zapata serve in area Muriel, controllo e tiro strozzato, poco oltre il palo. Il Venezia arranca e l'Atalanta affonda: al 22' Freuler libera in area Hateboer, destro violento salvato sulla linea da Ceccaroni. Al 44' arriva il gol del vantaggio: incredibile carambola in area sbatte sulla traversa e finisce sui piedi di Pasalic, che facile sotto porta fa 1-0.

Ad inizio ripresa la squadra di Gasperini raddoppia subito. Al 47' Muriel vince il duello fisico con Svoboda e serve Zapata che deve solo spingere il pallone in rete per il 2-0. Il Venezia non riesce a reagire e i nerazzurri sfiorano il tris al 58' ancora con Muriel il cui sinistro appena dentro l'area si stampa ancora sul legno. Il tris arriva al 63' con Zappacosta che centra dal fondo e Muriel incorna alle spalle di Maenpaa il 3-0. Il Venezia si fa rivedere al 68': traversone di Aramu, colpo di testa preciso di Henry, Musso è battuto, ma la palla si stampa sul legno. Poi all'80' i padroni di casa accorciano le distanze con Crnigoj che sfrutta al meglio un passaggio filtrante di Nsame per l'1-3 finale.

Torino-Spezia 2-1

Il Torino si impone 2-1 in casa contro lo Spezia e sale a 43 punti, mentre la squadra di Thiago Motta resta a 33. A decidere la gara per la squadra di Juric la doppietta di Lukic, serve a poco la rete di Manaj per lo Spezia arrivata al 97' su calcio di rigore.

Il Torino parte forte e al 4' va in vantaggio: fallo di Erlić in area su Sanabria sull'ottima imbucata di Lukic. Calcio di rigore, sul dischetto va lo stesso Lukić che spiazza Provedel portando avanti il Toro. Al 13' ancora granata pericolosi, Pjaca serve al centro un palla al bacio, Seck prova in spaccata ad arrivarci ma impatta in maniera poco pulita. Lo stesso Seck ci prova al 22' ma è bravo Provedel. Al 30' ancora Torino protagonista con una splendida ripartenza guidata da Lukic, ma Pjaca fallisce una sorta di rigore in movimento.

Lo Spezia non riesce a reagire e nella ripresa il Too mantiene il controllo del gioco. Al 56' Sanabria prova a scavalcare con un tocco sotto Provedel che si oppone in uscita. Il raddoppio granata arriva al 69': dopo un tentativo a vuoto di Zima, Lukic si ritrova il pallone sui piedi e realizza la doppietta personale con un tiro piazzato a fil di palo per il 2-0. Al 92' annullata la terza rete dei granata: sul tiro di Vojvoda respinto da Provedel, Sanabria insacca la palla in rete ma viene trovato in offside. Al 97' arriva la rete dello Spezia: grande giocata di Manaj, che viene steso da Djidji in area di rigore. L'attaccante era stato fermato in fuorigioco ma in realtà la posizione di partenza era buona. Lo stesso attaccante va sul dischetto e non sbaglia per il 2-1 finale.