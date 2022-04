Setterosa batte l'Ungheria: terze nella World League e qualificazione alla Super Final

È la strada giusta.

Da Santa Cruz de Tenerife, perla delle Canarie, arriva una sensazione più che mai positiva del Setterosa: si è accesa una nuova speranza di rivedere la Nazionale femminile protagonista delle scene internazionali dopo la dolorosa esclusione olimpica.

Le azzurre hanno battuto l’Ungheria 10-9 e - come nella semifinale con l’Olanda - la prima parte di gara è stata quasi perfetta, 5-3 il punteggio. È nella seconda metà che sono arrivati i problemi, vari problemi: errori, scarsa lucidità, paura di perdere. Ma questa volta c’è stata la reazione, anzi una doppia reazione: le azzurre, finite sotto 7-6, hanno pareggiato e poi nell’ultimo quarto, di nuovo sotto 9-7, hanno ripreso il match con determinazione e qualità. Alla fine vittoria del Setterosa per 10-9, terzo posto in queste finali europee della World League e qualificazione alla Super Final. Autostima che cresce, entusiasmo che corrobora sacrifici e scelte non facili.

Il gruppo azzurro forse non possiede adolescenti talentuose come la spagnola Elena Ruiz o l’olandese Lola Moolhuijzen ma può contare su un tasso tecnico medio alto e su Ct abituato a vivere le grandi emozioni.