Si ferma la corsa del gas. Borse caute in avvio

Sotto osservazione sui mercati il prezzo del gas: alle 9.30 è poco sotto i livelli della chiusura di ieri sera, a quota 122,5 euro al megawattora (-2,7%). Ieri +5,8%, con chiusura a 125,9 euro. Sono livelli comunque ancora lontani dagli oltre 200 euro di inizio marzo.

Il braccio di ferro sul pagamento del gas in rubli è ancora oggetto di interpretazioni. Le imprese acquirenti europee dovranno avere due conti in Russia presso Gazprombank: sul primo continueranno a pagare in euro. Poi Gazprombank li cambierà in rubli e li metterà nel secondo conto. Da questo secondo conto sarà concluso il pagamento in rubli. Le società russe come Gazprom già da un mese dovevano cambiare in rubli l'80% di quanto ricevevano in euro, ora la quota passa al 100%. Movimenti in ogni caso che hanno portato nelle ultime a un apprezzamento del rublo, trainato anche dall'aumento del tasso ufficiale di sconto dal 9,5% al 20% da parte della banca centrale russa. Ora ne servono 83,2 per avere un dollaro, cifra vicina ai 78 di prima della guerra. L'8 marzo si era arrivati a quota 143 rubli per un dollaro.

Intanto avvio cauto per le borse europee: +0,22% per l'indice Ftse Mib di Milano. Ieri -1,1%. Il mese di marzo si è chiuso con un calo dell'1,55%, -8,5% il bilancio del primo trimestre dell'anno.

E' invece sceso ieri il petrolio, il Brent è ora scambiato a 103 dollari al barile, -1,38%, un calo che segue l'annuncio delle sblocco di parte delle riserve petrolifere negli Stati Uniti.

Sui mercati azionari. La giornata è iniziata con borse asiatiche contrastate: sono salite le borse di Shanghai e Shenzhen, scese quelle di Hong Kong e Tokyo.

E' anche stato l'effetto del calo di Wall Street di ieri, dove i principali indici sono scesi di circa un punto percentuale e mezzo. C'è il timore di un rallentamento dell'economia americana. Uno dei segnali di questi timori è il fatto che il rendimento dei titoli di Stato con scadenza a due anni ieri ha superato per alcune ore quello dei bond a 10 anni. Oggi i future sugli indici di Wall Street fanno presagire un avvio in moderato rialzo.