"Singolare Femminile", segui l'ultima puntata del convegno all'Università Cattolica

Dalle ore 18, nell’Aula Pio XI, terzo e ultimo appuntamento del ciclo di convegni “Singolare femminile”

Promosso con l’Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica, ha come l’obiettivo di far conoscere la figura e l’opera della “Sorella Maggiore” Armida Barelli e in vista della 98esima Giornata Universitaria del 1° maggio sul tema “Con cuore di donna. Al servizio della cultura e della società”.

Dopo i saluti del rettore dell’Ateneo Franco Anelli, gli interventi di Elvina Finzi, ingegnere nucleare, suor Maria Grazia Girolimetto, badessa del monastero Mater Ecclesiae di Orta San Giulio, Katerina Poteriaieva, violinista dell’Orchestra di Leopoli, Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettrice vicaria dell’Università Cattolica, Cristina Scocchia, amministratore delegato Illycaffè, Silvia Vegetti Finzi, psicologa e accademica.

Modera il dibattito la direttrice del Tg1 Rai Monica Maggioni.