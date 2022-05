La storia di Orazio: “Sono un ragazzo down, il lavoro è la mia vita, la mia poesia”

Orazio Cammarota ha 28 anni e la sindrome di Down. Lavora, ed è felice. Dal 2019 è stato assunto in un supermercato di Potenza.

“Sono felice. Questo lavoro mi piace molto, è la mia vita, la mia poesia” racconta. Orazio è amato dai colleghi, supportato e incoraggiato. Sul posto di lavoro ha trovato nuovi amici, una seconda famiglia. Il suo percorso di inserimento lavorativo è iniziato a partire da un progetto dell’Associazione italiana persone Down "Lavoratori con sindrome di Down da assistiti a contribuenti" ed è proseguito con una serie di stage e tirocini lavorativi retribuiti. Alla fine di queste esperienze Orazio è stato assunto. Per i primi tre mesi è stato supportato da un tutor sia per aspetti legati all’inserimento sociale, sia per raggiungere una maggiore autonomia lavorativa.

I dati dicono che solo una piccola minoranza delle persone con sindrome di Down ha la possibilità di lavorare. L’inserimento di una persona con disabilità sui luoghi di lavoro porta benefici non solo al diretto interessato ma a tutta l’azienda, con un impatto positivo su spirito di squadra, motivazione del gruppo di lavoro e soddisfazione dei clienti.

“Per molte aziende sembra ancora impossibile pensare che una persona con sindrome di Down possa dare un contributo importante alla propria attività. Noi abbiamo visto che non solo è possibile e che questi lavoratori arricchiscono la produttività, ma soprattutto migliora il clima aziendale e il rapporto con i clienti. Ancora una volta scopriamo che l’attenzione a una persona con difficoltà promuove attenzione ai bisogni di tutti e rende migliore la nostra società, per tutti!” ha dichiarato Anna Contardi, coordinatrice nazionale di AIPD.

Nelle vicende di ognuno sono racchiuse storie, volti, sorrisi, inclusione, incontri ed emancipazione.