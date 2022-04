Sparatoria ad una festa a Pittsburgh, morti due ragazzi

Cinquanta colpi d’arma da fuoco sono stati sparati durante una festa nel quartiere di East Allegheny a Pittsburgh: morti due ragazzi, uno aveva 14 anni. Otto i feriti.

È quanto ha detto, in una conferenza stampa, il capo della polizia, Scott E. Schubert che ha spiegato che prima c'era stata "una lite" e che dopo sono iniziati gli spari, sia dentro che fuori la casa. La polizia non ha ancora fermato nessun sospetto.

La festa si svolgeva in una casa, affittata on line, ed erano presenti circa 200 persone, la maggior parte sotto i 20 anni. Alcuni dei ragazzi feriti si sono lanciati dalle finestre per fuggire alla pallottole. La sparatoria, secondo quanto ha riferito la polizia di Pittsburgh è continuata anche fuori dalla casa.