New York, spari nella metro: continua la caccia all'uomo. 23 i feriti, nessuno in pericolo

Continua la caccia all’uomo nella Grande Mela. La polizia sta setacciando la città di New York per trovare Frank James, un afroamericano di 62 anni, ritenuto il possibile responsabile della sparatoria di ieri nella metropolitana, avvenuta nell'ora di punta intorno alle 8.40 locali di ieri, le 14.40 in Italia.

A quasi 24 ore dall’incidente il sospettato rimane quindi ancora in fuga nonostante il grande dispiegamento di mezzi su tutto il territorio.

Ventitré i feriti, così il bilancio finale, nessuno di loro in pericolo di vita, mentre si è alzato il livello di attenzione a fronte dei video che James ha pubblicato on line e definiti dagli investigatori “preoccupanti” in cui parlava dei senzatetto e del sindaco di New York, Eric Adams, al momento a casa con il Covid.

Per ora si parla di “persona di interesse”, le forze dell’ordine non forniscono ancora certezze. All'interno della stazione le telecamere non funzionavano e così la polizia - che offre 50.000 dollari a chiunque sia in grado di fornire informazioni che portino all'arresto del responsabile – è costretta a vagliare i video dei testimoni a caccia di indicazioni e per incrociare le informazioni a sua disposizione.