Spazio, nuovo rinvio per il lancio di Samantha Cristoforetti

CAPE CANAVERAL (FLORIDA) - Al Kennedy Space Center il cielo è poco nuvoloso e soffia una piacevole brezza. Il 19 aprile in una giornata quasi estiva la compagnia privata SpaceX di Elon Musk ha posizionato sulla rampa di lancio il razzo Falcon 9 che porterà nello spazio Samantha Cristoforetti e tre colleghi della NASA. Eppure sono proprio le condizioni meteo a complicare i piani delle agenzie spaziali. Al largo della Florida c'è mare mosso nel settore scelto per gli ammaraggi delle navette Dragon e ieri i quattro astronauti della missione privata Axiom1 non sono potuti scendere come previsto dalla Stazione Spaziale Internazionale. La data del loro ritorno è ancora indefinita. Di conseguenza è slittato anche il prossimo lancio in programma.

La partenza di AstroSamantha inizialmente era prevista per il 15 aprile. Poi era stata spostata al 18, al 20, al 21 e infine a sabato 23. Niente da fare anche questa volta: rimarrà sulla Terra almeno fino a domenica 24 aprile. In caso di ulteriori imprevisti, sarà possibile lanciare anche lunedì 25 aprile. I responsabili della missione seguono costantemente l'evolversi della situazione.

L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea è arrivata a Cape Canaveral lunedì con un volo da Houston insieme al resto dell'equipaggio: gli statunitensi Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins. Come previsto dai protocolli, ora sono in quarantena per evitare di portare qualunque virus nel laboratorio orbitante.

L'avvicinamento al conto alla rovescia è scandito dagli ultimi preparativi. Nelle primissime ore del mattino è stata effettuata con successo la prova generale del lancio, il cosiddetto "wet dress rehearsal". Per gli astronauti è stata l'occasione per entrare nella navetta Crew Dragon che li porterà nello spazio e per indossare le avveniristiche tute spaziali sviluppate da SpaceX.

Lo slittamento ha regalato a tutto l'equipaggio un po' di tempo in più per salutare parenti e amici prima di volare in orbita. Samantha Cristoforetti, alla seconda esperienza nello spazio, trascorrerà quasi cinque mesi a oltre 400 chilometri di altezza. Il programma della sua missione, chiamata "Minerva", prevede numerosi esperimenti scientifici in settori che vanno dalla medicina alla biologia e forse anche una passeggiata spaziale. Ancora pochi giorni e potrà iniziare le attività per le quali si addestra da mesi.