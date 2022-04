Speranza: “Anni difficilissimi, la pandemia si somma alla guerra”

"Vivo con angoscia le immagini terrificanti che entrano nelle nostre case. C'è una differenza fondamentale tra la guerra e la pandemia: con l'emergenza Covid era l'uomo contro il virus e in qualche modo ci siamo uniti, con la guerra è l'uomo contro l'uomo, con responsabilità molto chiare e nette e richiede una risposta forte della comunità internazionale. La responsabilità è di Putin e della Russia, una scelta scellerata in cui si sono calpestati i diritti internazionali. Dobbiamo riflettere e agire. Dopo 70 anni di pace pensavamo che quella stagione fosse finita e invece siamo in un tempo radicalmente cambiato, ogni giorno bisogna lavorare per la pace e la sicurezza". Ad affermarlo è il ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto a 'Mezz'ora in Più' su Rai 3.

Secondo il ministro "Siamo di fronte a una cambiamento epocale, a una fase nuova che richiede una nuova sicurezza e dobbiamo rispondere a livello europeo. Non può essere una rincorsa nazionalista al riarmo, questo non mi convince- ha affermato-. La questione della sicurezza e della pace va costruita in condivisione tra i Paesi europei, non ha senso una gara di un Paese contro l'altro a chi si arma di più, dobbiamo insieme capire che c'è un tema di sicurezza, di pace, a cui dobbiamo dare risposta ai nostri concittadini” ha affermato Speranza in merito al dibattito sull'aumento della spese militari.

Per quanto riguarda la fine dello stato di emergenza e la gestione della pandemia il ministro della salute ha affermato: "Nella comunicazione pubblica sembra che la guerra abbia preso il posto del Covid, ma essa si è sommata al Covid, che è ancora lì. Lo vediamo nei contagi: il Covid si aggiunge alle problematicità della guerra, e questo chiede uno sforzo enorme alle persone, agli Stati". La pandemia, ha aggiunto, "va affrontata con strumenti ordinari e maggiore fiducia. Vedo negli italiani una grande consapevolezza. Oggi- ha continuato Speranza- abbiamo gli anticorpi, i monoclonali, i vaccini e l'utilizzo diffuso della mascherina. Non possiamo affrontare il Covid come due anni fa, sarebbe antistorico”. Ma avverte: “Ci vuole ancora gradualità e prudenza”.

Sul fronte vaccini il ministro si dice soddisfatto e orgoglioso: "Il 94,58% dei vaccinati in Italia è un risultato clamoroso, è una delle percentuali più alte del mondo". Però sottolinea: "Dobbiamo ancora insistere, la prima dose e la terza sono fondamentali”.

Speranza ha inoltre annunciato che la prossima settimana l'Europa darà una indicazione "condivisa" sulla quarta dose del vaccino contro il Covid. La quarta dose servirà "subito per i soggetti immunocompromessi” e probabilmente per le fasce generazionali più fragili. “Nessuno pensa ad una quarta dose per tutti”, ha affermato. “Chiediamo all'Ema qual è la cosa migliore da fare sulla base del quadro epidemiologico e procediamo tutti insieme sulla base dell'evidenza scientifica".