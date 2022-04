Sri Lanka: le proteste contro il governo. Colombo blindata dopo una notte di scontri

Lo Sri Lanka sta affrontando la peggiore crisi economica degli ultimi anni, secondo alcuni analisti la peggiore dall’indipendenza dalla corona britannica, nel 1948. Da settimane si ripetono le stesse scene in tutta l’isola: code davanti a supermercati, benzinai e farmacie; mezzi pubblici fermi per mancanza di carburante, ospedali in crisi.

Il malcontento per il rincaro dei prezzi, la mancanza di valuta estera dovuta all’impatto della pandemia sul turismo e le rimesse (da parte dei lavoratori all’estero), hanno portato i suoi 22 milioni di abitanti allo stremo: mancano beni essenziali e i prezzi che hanno subito forti aumenti, sono appesantiti da un enorme debito pubblico.

Tutto questo ha scatenato la reazione della popolazione sfociata in scontri e violenze. Le forze di sicurezza dello Sri Lanka sono state dispiegate massicciamente a ieri sera nella capitale Colombo e, dopo gli scontri tra polizia e manifestanti che si erano recati in diverse centinaia davanti al domicilio del presidente Gotabaya Rajapaksa, è stato imposto il coprifuoco. I manifestanti chiedevano le dimissioni del presidente accusato di essere incapace di gestire la grave crisi economica nel Paese del sudest asiatico.