Stasera Juve-Fiorentina: chi vince in finale con l'Inter

L'appuntamento è per questa sera alle 21. Semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo l'1 a 0 fuori casa, la Juventus stasera ospita la Fiorentina. All'Allianz si deciderà chi si giocherà il trofeo nazionale in finale con l'Inter, che ha battuto ieri il Milan.

I bianconeri vengono dal deludente pareggio di sabato pomeriggio contro il Bologna. Chiaramente fuori dalla corsa scudetto, e con l'accesso alla Champions in bilico, la Juventus punta tutto sulla Coppa Italia per salvare la stagione.

"Non penso alle critiche- ha commentato l'allenatore Massimiliano Allegri -, ma soltanto a fare. I bilanci si faranno a fine stagione, ora è il momento decisivo e bisogna rimanere concentrati perché le gare del girone d'andata hanno una valenza, mentre quelle del ritorno sono più importanti in quanto non c'è più il tempo e la possibilità per rimediare".

Tutt'altro spirito per la Fiorentina. In clima positivo, i viola cercano il colpaccio. Certo, partire con una rete di svantaggio e giocarsela in casa della Juventus, non è facile. Ma Vincenzo Italiano non molla: "Dobbiamo cercare l'impresa, sappiamo che sarà dura ma bisogna cercare di ottenere qualcosa di impossibile, dipende da noi".

"Il primo pensiero è per Gaetano", ha aggiunto l'allenatore, riferendosi a Castrovilli che a giorni si opererà per la lesione del legamento crociato anteriore, del collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro infortunatosi sabato contro il Venezia.