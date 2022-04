Sigarette al mentolo, le autorità sanitarie statunitensi propongono il divieto

"Queste proposte aiuteranno a prevenire che i bambini diventino le prossime generazioni di fumatori e aiuteranno gli adulti a smettere di fumare", così il ministro della Sanità, Xavier Becerra. Il divieto è stato chiesto a gran voce dai gruppi anti tabacco e per la difesa dei diritti civili, secondo i quali ad essere maggiormente colpita dalla diffusione delle sigarette aromatizzate è la comunità afroamericana.

I precedenti

La mossa era stata già prevista dall'inizio di quest'anno, dopo l'annuncio del presidente Biden - nel 2021 - che aveva definito "prioritario affrontare le tendenze al rialzo del fumo tra gli adolescenti".

Le sigarette al mentolo, infatti, sarebbero state associate a tassi più elevati di fumo e malattie legate al consumo, nei neri americani negli ultimi decenni, e tra gli adolescenti (anche in fascia di scuola media).

Anche i cosiddetti "cigarillos" (i sigari aromatizzati) saranno banditi.

Un business miliardario

Il mentolo rappresenta più di un terzo delle sigarette vendute negli Usa, consumate prevalentemente da fumatori neri e dai giovani. Già in passato la Fda aveva tentato di introdurre il bando, scontrandosi però con la lobby del tabacco - la cosiddetta "big Tobacco" - rappresentata nel parlamento statunitense da membri del Congresso, ed interessi politici in competizione - ma trasversali - sia nelle amministrazioni democratiche che repubblicane.

L'agenzia era stata sottoposta a pressioni legali per indurla ad emettere una decisione, dopo che gruppi antifumo e per i diritti civili, l'avevano citata in giudizio per avere "ritardato irragionevolmente" l'azione sulle precedenti richieste manifestate dalle associazioni.

Secondo diversi studi medici, l'effetto rinfrescante del mentolo, maschera la sensazione di "durezza" in gola quando si fuma, rendendo più facile iniziare, e più difficile smettere. Di qui la battaglia per giungere al divieto.

Le proposte dell'Fda dovranno essere recepite dal Congresso per poi diventare effettive. Il mentolo è l'unico aroma di sigaretta che non è stato proibito dalla legge del 2009 - che conferì all'agenzia di controllo, l'autorità sui prodotti del tabacco.

La diffusione nel mercato americano

Secondo uno studio realizzato dai Cdc - i Centers for disease control and prevention - più di 2,5 milioni di studenti americani, hanno utilizzato un prodotto del tabacco "di qualche tipo", nel 2021. Inclusi dispositivi alla nicotina (come i vaporizzatori). Nello studio vengono stimati in 2,06 i milioni di liceali che hanno fumato una sigaretta, dei quali il 4%, addirittura di studenti delle scuole medie.