Stefania Passaro: bene la parità nel calcio, ma nel basket resta la discriminazione

Ha giocato ai massimi livelli per 17 anni: da quando aveva 15 anni fino ai 32. E’ entrata nella nazionale italiana ad appena 16 anni. Ha il palmarès dei grandi campioni: 10 scudetti, 6 Coppe dei Campioni, 5 Coppe Italia, 178 partite con la maglia azzurra, la partecipazione a 6 Campionati Europei, un Campionato Mondiale, una partecipazione ai Giochi olimpici.

Nella storia del basket femminile, Stefania Passaro è un nome. Ha smesso di giocare ma non di lottare per i diritti delle giocatrici.

In una intervista a rainews.it, ci racconta che “da ragazza mi dicevano che ero la sindacalista del gruppo. E lo dicevano in maniera dispregiativa”. Ha sempre lottato per i diritti, e ora lo fa anche come attivista di Assist, Associazione Nazionale Atlete.

“Siamo ovviamente molto contente della decisione della Figc. Ma questo fa emergere con ancora più evidenza la discriminazione rispetto alle atlete in altri sport. Nella pallacanestro avviene esattamente quello che fino a ieri accadeva anche nel calcio: i maschi sono professionisti e le donne no”.

Il nodo è nella legge che disciplina la materia – la 81 del 1991 – che affida alle singole federazioni la decisione sul professionismo.

“Le giocatrici di basket si allenano esattamente come i colleghi maschi. Hanno gli stessi ritmi e gli stessi impegni. Proprio come avviene nel calcio. Oggi come si spiega loro che continueranno ad essere discriminate, a essere lavoratrici senza diritti? ”.

“Siamo di fronte a una grande ipocrisia. Perché il calcio si e il basket no? E perché i fondi stanza dall’ultima legge di bilancio potranno essere usati soltanto dalle società di calcio e non da quelle di basket?”.

“Quando potremmo dire ‘professione cestista’?".