Stellantis -6% dopo l'addio alla Russia Netto calo per il prezzo del gas

La giornata finanziaria in Europa si è aperta con il forte calo del gas naturale scambiato ad Amsterdam. In avvio -11%, con il prezzo sceso a 85 euro al megawattora, 10 in meno di venerdì e 2 in meno del 23 febbraio, vigilia della guerra in Ucraina. Alle 9.30 la quotazione è risalita a 90 euro, -5% rispetto a venerdì.

Oggi scende anche il petrolio, sebbene molto meno del gas: il Brent è scambiato a 112,50 dollari al barile, -0,56% rispetto a ieri. Una settimana fa era però scambiato a 98 dollari al barile.

Sui mercati azionari avvio negativo per le borse europee. A Milano -1,40% per l'indice Ftse Mib, dopo il bilancio del +0,17% della scorsa settimana. Nel resto d'Europa Londra -0,24%, Francoforte -1,11%.

A Piazza Affari in evidenza il calo di Stellantis, -6,24%, dopo che il gruppo automobilistico ha annunciato la sospensione dell'attività produttiva dello stabilimento di Kaluga, in Russia. Sale invece Iveco, +1,36%, tra i migliori del Ftse Mib.

Tra gli altri titoli con le discese maggiori ci sono tre bancari: Banca Mediolanum -5,37%, Banco Bpm -4,44%, Unicredit -3,24%.

In controtendenza i titoli energetici: Saipem +1,83%, Tenaris, +1,36% ed Eni, +0,80%.

In avvio lo spread tra Btp e Bund è in calo di 5 punti base, a quota 160, con il rendimento del Btp è in calo, al 2,46%, seppure su livelli vicini ai massimi dal 2019 toccati la scorsa settimana. Un incremento che va di pari passo con i timori per l'inflazione e con le aspettative di un'accelerazione del ritmo dei rialzi dei tassi da parte della banca centrale americana.

In Asia nella notte ha prevalso il segno meno, soprattutto a Hong Kong, -2,32%, su cui pesa il calo del settore tecnologico. Più limitata la discesa di Shanghai, -0,05%. In Cina ieri il dato del Pil nel primo trimestre è risultato superiore alle attese ma sull'economia pesano i lockdown che, tra parziali e totali, sono arrivati a coinvolgere 45 città secondo i calcoli della società Nomura.