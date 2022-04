Stoltenberg: La guerra ha cambiato la sicurezza europea, ora aggiustamenti a lungo termine

“L'invasione russa dell'Ucraina ha cambiato completamente la situazione della sicurezza in Europa e quindi abbiamo bisogno di aggiustamenti più a lungo termine della Nato” dice il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, intervistato da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” su Rai3. “Mi aspetto che la settimana prossima parleremo di quelli che sono i cambiamenti a più lungo termine, dal punto di vista della Difesa e della Sicurezza, come reazione a quello che ha fatto la Russia” chiarisce Stoltenberg. Mercoledì prossimo, accenna il segretario generale della Nato, si terrà a Bruxelles la riunione dei ministri degli Esteri dell'Alleanza.

“La Nato è completamente a favore del controllo degli armamenti, lo abbiamo fatto da molti anni a questa parte, abbiamo una serie di accordi anche con la Russia in cui avevamo stipulato di ridurre il numero di testate nucleari così come di armamenti convenzionali, ma questo è bilanciato e deve essere anche verificabile” spiega poi Stoltenberg, aggiungendo che “c'è una grossa differenza fra una riduzione unilaterale degli armamenti e invece una situazione equilibrata, verificabile del controllo”.

La risposta nasce da una domanda di Fabio Fazio sulle parole di Papa Francesco a favore del disarmo. “La Nato - ha proseguito poi il segretario generale della Nato - è a favore di questa riduzione bilanciata da entrambe le parti, ma un disarmo unilaterale da parte nostra mentre la Russia, la Cina e la Corea del Nord non lo fanno, fa sì che si crei un mondo più pericoloso. Ho avuto l'onore di avere un'udienza col Papa nel 2016, abbiamo parlato di questa necessità di avere un'alleanza fra Nord America ed Europa attraverso la Nato per conservare la pace. C'è un detto latino che dice che se vuoi la pace devi essere pronto per la guerra, la Nato vuole la pace anche perché dobbiamo avere una forza di deterrenza credibile e affidabile appunto per conservare la pace”.

Inevitabile il riferimento al dibattito politico interno in Italia sulla questione dell’aumento delle spese militari deciso dal governo, d’accordo con le linee di indirizzo dettate dalla Nato: “Vedo positivamente la decisione presa dall'Italia di investire di più sulla Difesa” incrementando le spese militari fino ad arrivare nel 2028 al 2% del Pil. “Noi oggi viviamo in un mondo più pericoloso – chiarisce Stoltenberg – abbiamo bisogno di spendere di più sulla Difesa”.

Fabio Fazio interpella il segretario generale della Nato anche su Bucha e sulle terribili immagini del massacro di civili, scoperto l’altroieri con la ritirata delle truppe di Mosca. “Su quanto accaduto a Bucha è importante riuscire a mettere tutti i fatti sul tavolo e vedo positivamente l'intervento della Corte Penale Internazionale, che ha aperto un'indagine su quelli che sono crimini di guerra potenziali contro gli ucraini. È importante che chi è responsabile venga di fatto condannato, dobbiamo raccogliere prove e sostenere il lavoro della Corte Penale Internazionale” ha infine spiegato Stoltenberg.