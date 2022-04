Stoltenberg: la Nato rafforzerà ulteriormente il sostegno all'Ucraina

Nella ministeriale Esteri della Nato a Bruxelles "abbiamo concordato che dobbiamo rafforzare ulteriormente il nostro sostegno all'Ucraina". Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa al termine della riunione cui hanno partecipato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e i ministri degli esteri di Australia, Giappone, Corea del Sud, e Nuova Zelanda oltre a quelli di Svezia, Finlandia e Georgia.

“Non posso entrare nello specifico per ragioni operative ma gli alleati stanno aumentando il loro sostegno: la divisione tra armi offensive e armi difensive è un po' strana, ha poco senso, visto che l'Ucraina si sta difendendo da un'aggressione” e "l'autodifesa è un diritto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite".

"Ci aspettiamo offensiva nel Donbass"

"Il modo più facile per porre fine a questa guerra è che Putin ritiri tutte le sue truppe, e si sieda al tavolo per impegnarsi in un serio sforzo diplomatico per trovare una soluzione", ha detto Stoltenberg. "Occorre però essere realistici, e non vi sono indicazioni su un cambiamento di obiettivo da parte di Putin. Ciò che stiamo vedendo è un riposizionamento delle forze russe e ci aspettiamo una grande battaglia nel Donbass con una grande offensiva russa", ha continuato Stoltenberg.

Finché dura la guerra ci sarà rischio escalation

Se la guerra in Ucraina durerà a lungo, anzitutto "il rischio riguarda il popolo ucraino", che dovrà subire "più morte e distruzione", ma "finché la guerra continua ci sarà il rischio di un'escalation" del conflitto oltre i confini ucraini, escalation che la Nato lavora per "prevenire", prosegue il segretario generale. "Ci focalizziamo sul prevenire l'escalation in parte facendo sì che gli alleati siano uniti nel dare lo stesso messaggio, ma anche aumentando la nostra presenza a est dell'Alleanza", ha aggiunto.

Le porte della Nato sono aperte ai paesi sotto pressione

"Mi aspetto che gli alleati siano d'accordo che le porte della Nato debbano restare aperte" e "che occorre rafforzare il lavoro con i partner come la Georgia che sono sotto pressione della Russia", ha detto Stoltenberg. "La partnership tra la Georgia e la Nato è importante e stiamo parlando di come rafforzarla" aggiungendo "al pacchetto di collaborazione temi legati alle comunicazioni sicure e alla cybersicurezza", ha aggiunto.