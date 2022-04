Stoltenberg: Putin responsabile delle atrocità in Ucraina

"Questa è la guerra di Vladimir Putin, è lui il responsabile per le atrocità e le vittime che vediamo ogni giorno in Ucraina". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg alla vigilia del consiglio atlantico.

"Le immagini dei civili uccisi a Bucha rappresentano una brutalità non vista in Europa in decenni".

"Colpire i civili è un crimine di guerra: tutti i fatti devono essere stabiliti e i responsabili puniti. Gli alleati della Nato sostengono le indagini dell'Onu e della corte penale dell'Aja".

Nel suo durissimo attacco, Stoltenberg ha anche lanciato l’allarme sul tema delle armi chimiche e nucleari: "Sappiamo – ha detto - che la Russia ha usato agenti chimici. Lo ha fatto contro l'opposizione, l'ha fatto a Salisbury. Abbiamo visto anche che ha sostenuto il regime di Assad in Siria dove le armi chimiche sono state usate. La Russia che ha accusato noi e gli ucraini di prepararci ad usare armi chimiche, cosa che è assolutamente errata. Lo stesso vale per le armi nucleari. Vediamo una retorica davvero pericolosa dalla Russia, minacciando l'uso di armi nucleari".

Nel corso della conferenza stampa, il Segretario della Nato ha parlato anche degli aiuti che arriveranno dagli alleati: siamo “determinati a dare altro sostegno all'Ucraina, incluso armi anticarro, sistemi di difesa e altri equipaggiamenti”. Ma non solo: “Gli alleati guarderanno anche a come dare assistenza nella cyber sicurezza ed equipaggiamenti per aiutare gli ucraini a proteggersi da minacce chimiche e biologiche".

Ovviamente non mancheranno gli aiuti finanziari e di “assistenza umanitaria”.

Intanto emerge con sempre maggiore chiarezza che, dopo il fallimento, dell’invasione con la conquista di Kiev, i russi potrebbero concentrarsi sul Donbass: "Nelle prossime settimane – ha chiarito infatti - ci aspettiamo una ulteriore spinta russa nell'Ucraina meridionale per conquistare l'intero Donbass e creare una striscia di terra intera verso la Crimea".