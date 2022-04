Stop all’ingresso di cani e gatti randagi dall’Ucraina per prevenire la diffusione della rabbia

È ufficiale. Gli animali che arrivano dall’Ucraina non potranno entrare nel territorio italiano se randagi o provenienti da rifugi e canili. Lo ha chiarito una nota del nostro ministero della Salute ma, alla decisione si è allineata tutta l’Europa indirizzata alle principali associazioni animaliste italiane che dall’inizio della guerra fra Russia e Ucraina hanno attivato corridoi per supportare i profughi in viaggio con i loro animali, senza dimenticare gli ospiti a quattro zampe dei rifugi e dei canili presenti nel paese.

La situazione attuale

Il divieto promulgato dal ministero della Salute colpisce soltanto gli animali che sono sprovvisti di un proprietario e che sono stati prelevati da associazioni e volontari da un canile ucraino o che vagano liberi nel territorio del paese. L' 1 marzo 2022 il ministero della Salute ha però deciso di permettere agli animali privi di passaporto europeo di viaggiare con i compagni umani ed essere accolti negli stati membri dell’Ue. Il tutto, però, solo a patto di ottemperare ad alcune specifiche condizioni. Ai paesi confinanti con l’Ucraina è stato richiesto, infatti, di comunicare alle autorità competenti le specie e il numero di animali, il nome della persona di riferimento e l’indirizzo di destinazione per informare preventivamente i servizi veterinari territorialmente competenti nella gestione; provvedere a eventuali vaccinazioni mancanti, alla titolazione anticorpale e ottemperare a possibili stati di quarantena. L’obiettivo principale è quello di prevenire la diffusione della rabbia, una delle più temibili zoonosi; al momento è assente dal nostro paese, ma potrebbe riproporsi con un allentamento delle regole vigenti e dei divieti esistenti in merito alla sua profilassi.

I randagi dell’Ucraina e il problema rabbia

La rabbia è una malattia capace di effettuare il salto di specie, che non è presente in Italia da tempo, ma è ancora molto diffusa in Ucraina e in altre nazioni dell’Europa orientale. Secondo le informazioni fornite al ministero della Salute dal centro di referenza nazionale della rabbia dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, nell’anno 2021 l’Ucraina ha notificato 132 casi di rabbia nei mammiferi selvatici (volpe in testa) e ben 265 casi negli animali domestici, di cui 109 nei cani e 130 nei gatti. La distribuzione dei casi è omogenea su tutto il territorio ucraino, lasciando pertanto ipotizzare una circolazione diffusa nelle aree selvatiche di quelle zone.

Le leggi UE e in Italia

L’ingresso nell’Unione europea di animali da compagnia, nell’ambito della movimentazione non commerciale è disciplinato dal Regolamento UE 576/2013, che prevede che gli animali siano identificati con microchip, abbiano la vaccinazione antirabbica e titolazione degli anticorpi rabbia superiore o uguale alle 0,5 UI/ml eseguita non meno di 3 mesi antecedenti alla data di ingresso nel territorio europeo.

LAV: “Decisione discriminatoria”

Alla decisione ha fatto seguito la risposta delle Associazioni animaliste italiane e, in particolare, l’appello della LAV che, pur condividendo l’attenzione nei confronti di questa zoonosi, ossia la trasmissione della rabbia dagli animali all’uomo, ha parlato di “decisione discriminatoria nei confronti dei tanti animali che si trovano sotto le bombe, chiusi nei rifugi, con poco cibo e acqua".